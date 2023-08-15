В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков

Ирина Волк рассказала о выявлении подозреваемого, выращивающего запрещенные вещества.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов по Хабаровскому краю задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали безработного. Обыски показали, что в специально оборудованных грядках и в теплице находилось почти две тысячи кустов наркосодержащих растений. По месту жительства гражданина выявлена высушенная растительная масса, а также маслянистое вещество бурого цвета. По результатам лабораторных исследований специалисты установили, что речь идет о марихуане с общей массой порядка 1,3 килограмма, а также о гашишном масле с массой 10 граммов. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 231 и части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обещании о надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа