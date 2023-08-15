  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:04
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков

0 0

Ирина Волк рассказала о выявлении подозреваемого, выращивающего запрещенные вещества.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов по Хабаровскому краю задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте запрещенных веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали безработного. Обыски показали, что в специально оборудованных грядках и в теплице находилось почти две тысячи кустов наркосодержащих растений. По месту жительства гражданина выявлена высушенная растительная масса, а также маслянистое вещество бурого цвета. По результатам лабораторных исследований специалисты установили, что речь идет о марихуане с общей массой порядка 1,3 килограмма, а также о гашишном масле с массой 10 граммов. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 231 и части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обещании о надлежащем поведении.

В Перми задержан налётчик, сделавший потерпевшей непристойное предложение в обмен на её телефон.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, наркотики, регионы, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии