В Перми задержан налётчик, сделавший потерпевшей непристойное предложение в обмен на её телефон

Мужчина совершил две кражи подряд.

В правоохранительные органы Свердловского районе Пермского края обратилась за помощью местная жительница, у которой неизвестный грабитель забрал телефон. Девушка рассказала, что преступник порвал москитную сетку на окне её квартиры, после чего забрался в помещение на первом этаже дома, расположенного по улице Чкалова. Оттуда незваный гость унес гаджет, оставленный на подоконнике. Она уточнила, что спустя некоторое время мужчина вернулся и сделал ей непристойное предложение. Он обещал вернуть ей смартфон в том случае, если она согласится на его условия. Однако злоумышленник получил отказ и исчез. Позже полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Перми 1984 года рождения. Он находился более 15 лет жизни в местах лишения свободы.

Опервтивники установили, что после совершения первого ограбления злоумышленник побежал к дому по улице Льва Шатрова и через открытое окно залез ещё в одну квартиру. Там налётчик попытался снять со спавшей хозяйки жилья ювелирные украшения, однако та внезапно проснулась. Из-за этого надломилась золотая сережка, которую вор снимал с пострадавшей. Мужчине пришлось бежать, прихватив с собой телефон, лежащий на столе. На текущий момент ведутся уголовные дела по части1 и части 2 статьи 161 УК РФ. Фигурант расследования помещен под стражу. У него изъято похищенное.

В Гатчинском районе Ленобласти в результате аварии пострадали два подростка.

Фото и видео: МВД Медиа