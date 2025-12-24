Ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

В Удмуртии сотрудники сети стоматологических клиник обвиняются в серии афер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, два брата открыли сеть частных стоматологических клиник на территории Москвы, Ижевска, Барнаула и Набережных челнах. Они собрали команду сообщников, которые выполняли функции врачей, администраторов и кураторов. Отмечается, что злоумышленники заманивали клиентов посетить клиники путем веерного обзвона с обманным предложением бесплатного панорамного снимка и последующей консультацией.

После снимка с пациентами общались кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались. Для оплаты услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике. От противоправной деятельности сообщников пострадали несколько десятков граждан. Ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

Видео: МВД по Удмуртской Республике