По данным следствия, злоумышленники подыскивали объявления о необходимости перевозки грузов в разные регионы РФ.

В Нижегородской области задержали двух родственников за хищение грузов с техникой почти на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, 23-летний ранее судимый мужчина и его 51-летний родственник подыскивали объявления о необходимости перевозки грузов в разные регионы РФ. Договорившись о транспортировке и получив интересующий заказ, сообщники от имени заказчиков нанимали водителей, получали их данные и заключали соответствующие договоры. В процессе перевоза товаров подозреваемые звонили водителям и сообщали им новый адрес пребывания. Оттуда технику перегружали в другие машины и отправляли в иные места.

Действия злоумышленников пресекли, когда те пытались похититить 107 телевизоров. Сотрудники полиции установили местонахождение части похищенного имущества. Оно изъято и передано на хранение потерпевшим. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД по Нижегородской области