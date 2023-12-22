Причину произошедшего установят эксперты.

В Удмуртии потушили пожар в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня в Ижевске. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме и надворных постройках. Хозяев разбудили соседи. Площадь огня составила 124 квадратных метра. В тушении пожара участвовали 27 специалистов и семь единиц техники. Причину произошедшего установят эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области локализовали природный пожар.

Видео: МЧС России