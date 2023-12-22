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В Удмуртии потушили пожар в жилом секторе

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Причину произошедшего установят эксперты.

В Удмуртии потушили пожар в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня в Ижевске. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме и надворных постройках. Хозяев разбудили соседи. Площадь огня составила 124 квадратных метра. В тушении пожара участвовали 27 специалистов и семь единиц техники. Причину произошедшего установят эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области локализовали природный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: жилой сектор, пожар, удмуртия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Пожар, Новости России,

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