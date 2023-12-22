Всего в тушении огня были задействованы 250 специалистов и 75 единиц техники.

В Ростовской области локализовали природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 1 июня в Тарасовском районе. Поступило сообщение о возгорании лесной подстилки. Далее площадь пожара составила 117 гектаров. Всего в тушении огня были задействованы 250 специалистов и 75 единиц техники. Также был задействован вертолет Ми-8, который сбросил 42 тонны воды.

Сообщалось, что тушение осложняет жаркая и сухая погода, но угрозы населенным пунктам нет. Спустя почти двое суток пожар был полностью ликвидирован.

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Видео: МЧС России