В Удмуртии полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке и хищении леса

В МВД рассказали о работе ОПГ в российском регионе.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Удмуртской Республике задержали шестерых жителей региона. Эти лица подозреваются в участии в организованной группе,занимающейся незаконной вырубкой леса без разреши тельных документов и хищении древесины на сумму свыше семи миллионов рублей. Полиция установила, что злоумышленники вели криминальную деятельность в Шарканском и Воткинском районах. В марте 2023 года фигурантами расследования были взяты в аренду взяты земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых имелись зеленые насаждения. Была произведена вырубка и дальнейшая обработка на пилорамах. После этого члены ОПГ реализовали строительные материалы.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 20 миллионов рублей и свыше 12 тысяч долларов США, четыре автомобиля, 15 бензопил, средства связи, документация... Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Воздуждены уголовные дела по статьям 260 и 158 УК РФ. Пятерым участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде запрета определенных действий.

В Люберцах задержан участник аферы с хищением 24 тонн чая на 5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа