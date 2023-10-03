В Люберцах задержан участник аферы с хищением 24 тонн чая на 5 млн рублей

В МВД рассказали о преступной схеме, при помощи которой мошенники украли груз.

В дежурную часть российских правоохранительных органов "Люберецкое" Московской области обратился генеральный директор коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестные похитили у него порядка 24 тонн индийского чая. Общая сумма ущерба составила свыше пяти миллионов рублей. Оперативники установили, что потерпевший нанял грузоперевозчика, который должен был доставить товар из Новороссийска в город Подольск. Однако во время следования транспортного средства водителю позвонил неизвестный и, представившись заказчиком, сообщил о том, что груз необходимо доставить по новому адресу – в Дзержинский. Та якобы следовало перегрузить чай в другую машину, которая, как установили стражи правопорядка, уехала в Екатеринбург.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, который присутствовал во время погрузки товара. 47-летний уроженец Алтайского края оказался посредником. Его задержали по месту временного проживания в Одинцово. пресс-служба МВД по региону

Фигурант расследования заметил, что знакомый заплатил ему 200 тысяч рублей за то, чтобы он приехал в Дзержинский проконтролировать процесс погрузки чая из одного грузовика в другой, а также расплатиться за работу с грузчиками и водителями. По факту инцидента ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение остальных членов группировки и расположение похищенного чая.

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Фото и видео: МВД Медиа