Полиция раскрыла кражу коллекции работ советского скульптора

Ирина Волк объяснила, что предметы искусства принадлежат родственнику скульптора-керамиста Нины Малышевой.

Российские правоохранительные органы по району Беговой города Москвы по горячим следам задержали 20-летнего жителя столицы, который подозревается в краже предметов искусства на сумму более 30 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что в полицию за помощью обратился профессор Джоржтаунского университета, выходец из России, который в настоящее время проживает на территории США. Мужчина объяснил, что из принадлежащей ему московской квартиры совершена кража. Среди похищенного была заявлена ценная семейная коллекция статуэток из фарфора, создателем которых была бабушка потерпевшего. Речь идет о творчестве советского скульптора--керамиста Нине Малышевой. Данные экспонаты владелец планировал передать в один из музеев города.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался сын женщины, которая присматривала за квартирой. Он успел продать похищенное. Полицейские выяснили, что коллекция находится в одном из столичных аукционных домов, и изъяли ее. пресс-служба МВД РФ

В ближайшее время предметы искусства будут возвращены законному владельцу. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования находится под домашним арестом.

В Турции по подозрению в причастности к РПК задержали 90 человек.

Фото и видео: МВД Медиа