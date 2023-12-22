В Удмуртии наказали водителя, перекрывшего проезд "скорой"

Мужчина не пропустил реанимобиль, уйдя за хлебом.

Во дворе одного из многоквартирных жилых домов в российском городе Ижевске водитель перекрыл проезд машине скорой помощи. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов по Удмуртии. По информации от первого отдела УГИБДД МВД по региону, реанимобиль ехал на вызов к годовалому малышу. Однако транспортное средство в узком проезде встретился с Toyota. Шофер частного легкового автомобиля принял решение не сдавать назад, а просто вышел из машины и ушел по своим делам. В текущий момент установлена личность нарушителя общественного спокойствия. Им оказался 53-летний местный житель. Он объяснил, что отправился за хлебом. В результате инцидента медики были вынуждены идти к месту вызова пешком.

К счастью, педиатрам удалось своевременно оказать помощь пациенту без использования дополнительного оборудования, которое находилось в реанимобиле. пресс-служба МВД Медиа

Води телю "Тойоты" назначен административный штраф в размере двух тысяч рублей.

По факту конфликта с участием 16-летнего подростка на Лиговском проспекте проводится проверка.

Фото и видео: МВД Медиа