Площадь огня составила 204 квадратных метра.

В Удмуртии на пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Яган. Поступило сообщение о возгорании в деревянном доме барачного типа. По предварительной информации, в подъезде был включен масляный радиатор. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались молодая женщина с двухмесячным малышом, ее муж и отец. Они выпрыгнули из окна второго этажа. Жертвами пожара стали 72-летняя женщина и мужчина из соседней квартиры.

Площадь огня составила 204 квадратных метра. В его тушении участвовали 54 специалиста и 21 единица техники. На месте работают сотрудники следственных органов и специалисты МЧС России.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС потушили пожар на автозаправке в Грозном.

Видео: МЧС России