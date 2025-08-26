  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
55
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Удмуртии директор строительной компании уличен в афере на 15 млн рублей

0 0

При строительстве коровников для одного из сельхозпредприятий подозреваемый использовал дешевые материалы и конструкции.

В Удмуртии директор строительной компании уличен в афере на 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным, при строительстве коровников для одного из сельхозпредприятий подозреваемый использовал дешевые материалы и конструкции, а также возвел здания, которые не соответствовали проектной документации. После этого бизнесмен предоставил заказчику документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объёмах и наименованиях выполненных работ.

Директора компании задержали сотрудники республиканской полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что жительница Красноярска предстанет перед судом за хулиганство в кафе.

Видео: МВД по Удмуртской Республике

Теги: директор, мошенничество, строительство, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии