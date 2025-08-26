При строительстве коровников для одного из сельхозпредприятий подозреваемый использовал дешевые материалы и конструкции.

В Удмуртии директор строительной компании уличен в афере на 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным, при строительстве коровников для одного из сельхозпредприятий подозреваемый использовал дешевые материалы и конструкции, а также возвел здания, которые не соответствовали проектной документации. После этого бизнесмен предоставил заказчику документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объёмах и наименованиях выполненных работ.

Директора компании задержали сотрудники республиканской полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: МВД по Удмуртской Республике