Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

Жительница Красноярска предстанет перед судом за хулиганство в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина набросилась в кафе на девушку, которая отдыхала с ее мужем. Отмечается, что у супругов на тот момент шел бракоразводный процесс. Она нанесла потерпевшей удары по голове пустым бокалом и бутылкой с вином. Та убежала к барной стойке, однако обвиняемая устремилась за ней и случайно ударила по лицу администратора кафе.

Женщину остановили посетители заведения. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурантка дожидается, находясь под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что МВД выявило крупный ресурс с персональными данными россиян.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю