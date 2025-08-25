МВД выявило крупный ресурс с персональными данными россиян

В полиции рассказали, что сведения о гражданах страны незаконно продавались через подписку на онлайн-ресурсе.

Российские правоохранительные органы пресекли криминальную деятельность одного из крупнейших в Рунете ресурсов с персональными данными граждан, на которых злоумышленники заработали более 66 миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Она уточнила, что пресечено незаконное функционирование одного из крупнейших информационных ресурсов в стране, который использовался злоумышленниками для незаконного распространения сведений о пользователях. Данные затем поступали коммерческим организациям, детективным и коллекторским агентствам.

В полиции указали, что онлайн-сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур. Дополнительно оперативниками зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения. По поисковым запросам пользователям предоставлялись подробные досье на россиян, содержащие в себе анкетные и паспортные данные, информацию об адресах проживания и местах работы, доходах, кредитной истории, а также другие уникальные записи. Доступ к ресурсу происходил за счет специализированной программной оболочки через веб-форму или интерфейс АPI.

Стоимость дифференцировалась в зависимости от объема услуг и статуса клиента. Нередко она превышала один миллион рублей в месяц. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Из-за высокой стоимости подписки на сервис доступ к нему зачастую перепродавался клиентами через объявления в специализированных Telegram-каналах, а также на форумах в даркнете.

Фото и видео: МВД Медиа