В Иркутской области задержали подозреваемых в хищении майнингового оборудования

Сумма краденного составила более 5,3 миллиона рублей.

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в хищении майнингового оборудования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, неизвестные проникли в ангар в поселке Магистральный, откуда похитили оборудование для добычи криптовалюты. Сумма краденного составила более 5,3 миллиона рублей. Злоумышленников задержали по местам их проживания. Похищенное оборудование изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Омске задержали нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА