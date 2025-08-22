В Омске задержали нетрезвого водителя

В отношении мужчины составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.

В Омске сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, водитель "Лада Приора" проигнорировал требование автоинспекторов об остановке автомобиля и пытался скрыться. В ходе погони полицейские предупредили мужчину, что применят огнестрельное оружие. После этого водитель снизил скорость и остановился, однако затем начал движение назад и столкнулся с патрульным автомобилем.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении водителя составлен ряд протоколов об административных правонарушениях.

