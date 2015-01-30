Сумма причиненного ущерба составила свыше 630 тысяч рублей.

В Татарстане пресекли деятельность по незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, полиция задержала двоих жителей города Болгар, которые передвигались на моторной лодке на реке Волге. В ходе проверки документов они заметили две емкости, в которых находились раки. Всего сотрудники изъяли 73 раколовки и 2730 свежевыловленных раков.

Сумма причиненного ущерба составила свыше 630 тысяч рублей. Раки были выпущены в естественную среду обитания. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА