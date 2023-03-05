По подозрению в совершении нескольких преступлений задержаны семь человек.

В Омске сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в совершении нескольких преступлений задержаны семь человек. По данным следствия, одна из задержанных является организатором криминального бизнеса. Злоумышленница вовлекла в него знакомых, которые работали в качестве администраторов и водителей. Посредством рекламы они искали девушек, которые находились в сложном материальном положении, и предлагали им заниматься проституцией. Кроме того, фигуранты организовали снабжение посетителей притона наркотиками.

Возбуждены уголовные дела. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА