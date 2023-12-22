В Удмуртии 15-летнего подростка подозревают в краже вейпов из торгового центра

В пресс-службе МВД рассказали о преступлении в регионе.

В правоохранительные органы населенного пункта Воткинска поступило заявление о краже в одном из торговых центров города. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник похитил вейпы и жидкости для парения на сумму 40 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы МВД РФ. Специалисты установили, что вор взломал замок на застекленном шкаф, после чего забрал товар. В настоящее время в преступлении подозревается 15-летний местный житель. Подросток проживает на территории одной из деревень Воткинского района в Удмуртии. В текущий момент юноша находится под подпиской о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Неизвестный ограбил салон сотовой связи в Выборгском районе на 21 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД Медиа