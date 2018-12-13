В Удельном парке очевидцы нашли в канаве труп петербуржца

Рядом с телом лежали документы, по которым полицейские установили личность погибшего.

В Приморском районе Петербурга местные жители обнаружили труп 40-летнего мужчины. Тело лежало в Удельном парке. Очевидцы рассказали, что погибший находился в канаве, лицом вниз. Одежда на нем оказалась нетронутой: все пуговицы на своем месте и застегнуты.

Рядом с жертвой оказались разбросаны полиэтиленовые пакеты. Один из них был пустой, а во втором оперативники нашли медицинские документы. Также там находился военный билет на жителя Петербурга.

На данный момент тело гражданина находится в морге. Эксперты проводят вскрытые на установление точной причины гибели. По данным сотрудников МВД, немногим ранее погибший привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте.

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Фото: Piter.tv