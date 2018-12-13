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Петербург экономит деньги на рекультивации "Красного Бора"
Вчера, 12:56
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lesjasap

Петербург экономит деньги на рекультивации "Красного Бора"

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Заявление озвучили в Мариинском дворце во время ежегодного отчета Правительства о проделанной работе.

На заседании ЗакСа чиновники заявили, что сохранение мусорного полигона "Красный Бор" позволит городу сохранить значительные денежные средства. Экономия получится за счет рекультивации объекта: ранее на обслуживание тратилась огромная сумма.

Представители Смольного отметили, что в ближайшее время также решается экологический вопрос, связанный с обстановкой в Северо-Западном регионе страны. Благодаря рекультивации "Красного Бора" ситуация должна улучшиться. Ответственные лица поблагодарили федеральные источники финансирования за поддержку проекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что госэкспертиза одобрила очистные сооружения на полигоне "Красный Бор".

Фото: Вконтакте/Красный Бор

Теги: красный бор, рекультивация красного бора
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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