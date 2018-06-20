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Госэкспертиза одобрила очистные сооружения на полигоне "Красный Бор"
Сегодня, 6:50
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lesjasap

Госэкспертиза одобрила очистные сооружения на полигоне "Красный Бор"

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Чиновники рассказали об одобрении проекта очистных сооружений для полигона в Тосненском районе Ленобласти.

Проект очистных сооружений для "Красного Бора" прошел экологическую государственную экспертизу. Канализационные сети будут проложены на производственных и поверхностных сточных водах. Об этом сообщили представители пресс-службы Комитета по природопользованию.

Отметим, что при разработке конструкций разработчики учитывали рекомендации, полученные во время общественных слушаний. Специалистам удалось устранить замечания, которые выявила прошлая экспертиза.

Ранее Piter.tv писал о том, что ранее комиссия заявила, что полигон "Красный Бор" готов к паводкам.

Фото: Piter.tv

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Теги: красный бор, очистные сооружение, полигон, экологическая экспертиза
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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