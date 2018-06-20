Комиссия: "Полигон "Красный Бор" готов к паводкам"

Эксперты определили, что все оборудование работает в соответствии с нормами.

Специалисты провели проверку на полигоне "Красный Бор". На полигон при ехали представители Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Невско-Ладожского бассейнового водного управления, ГУ МЧС России по Ленинградской области, ЦЛАТИ, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Эксперты определили, что все оборудование работает в соответствии с нормами. Шлюз-регулятор закрыт; пруды-накопители заполнены только наполовину и работают; не наблюдается сбросов с территории неочищенных талых вод и несанкционированных переливов; в кольцевом канале уровень воды находится на удовлетворительном уровне.

Комиссия посчитала, что подготовка к паводкам идет удовлетворительно.

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Фото: Красный Бор/ ВК​​​​​​​