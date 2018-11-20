Полигон "Красный Бор" ликвидируют за счет федерального бюджета

В данный момент на территории объекта находится около 2 млн тонн опасных химических материалов.

Смольный планирует рекультивировать полигон "Красный Бор" за счет федеральных бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ликвидация объекта станет частью проекта "Чистая страна", входящего в национальную программу "Экология". Для этих целей власти Северной Столицы привлекут ведущих российских и финских экспертов. Отметим, что за последние три года на поддержание "Красного Бора" в безопасном экологическом состоянии из городского бюджета было выделено 640 миллионов рублей.

Напомним, что "Красный Бор" прекратил быть действующим полигоном в 2014 году. В данный момент на территории объекта находится около 2 млн тонн опасных химических материалов.

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