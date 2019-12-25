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В Удельном парке петербуржцы предложили сделать танцевальные площадки
Сегодня, 17:43
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В Удельном парке петербуржцы предложили сделать танцевальные площадки

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Горожане предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки.

В Петербурге 14 августа обсудили обновление Удельного парка в Выборгском районе. Об этом рассказал на своей личной странице в социумной сети "Вконтакте" глава комитета по благоустройству Сергей Малинин.

В обсуждении принимали участие не только специалисты комитета, но и представители рабочей группы. Встреча прошла по инициативе горожан, которые посещают его и знают, какие изменения стоит внести в общественное пространство.

Так, петербуржцы предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки. Горожане обратили особое внимание на обустройство освещения в парке. 

По словам главы комитета, все участники совещания единогласно считают, что все изменения должны быть согласованы.

При этом все участники совещания согласны с тем, что Удельный парк – уникальное место, где природный ландшафт необходимо бережно сохранять, а любые новшества должны тщательно продумываться, очень тонко и аккуратно вписываться в зеленую среду,

– отметил председатель комитета. 

Ранее во Владимирском округе запустили проект "Добрый двор". Каждый месяц инициативные жители будут проводить у соседей субботник.

Фото: Вконтакте / Сергей Малинин

Теги: благоустройство парка, комитет по благоустройству, удельный парк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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