В Удельном парке петербуржцы предложили сделать танцевальные площадки

Горожане предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки.

В Петербурге 14 августа обсудили обновление Удельного парка в Выборгском районе. Об этом рассказал на своей личной странице в социумной сети "Вконтакте" глава комитета по благоустройству Сергей Малинин.

В обсуждении принимали участие не только специалисты комитета, но и представители рабочей группы. Встреча прошла по инициативе горожан, которые посещают его и знают, какие изменения стоит внести в общественное пространство.

Так, петербуржцы предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки. Горожане обратили особое внимание на обустройство освещения в парке.

По словам главы комитета, все участники совещания единогласно считают, что все изменения должны быть согласованы.

При этом все участники совещания согласны с тем, что Удельный парк – уникальное место, где природный ландшафт необходимо бережно сохранять, а любые новшества должны тщательно продумываться, очень тонко и аккуратно вписываться в зеленую среду, – отметил председатель комитета.

Ранее во Владимирском округе запустили проект "Добрый двор". Каждый месяц инициативные жители будут проводить у соседей субботник.

Фото: Вконтакте / Сергей Малинин