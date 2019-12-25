В Удельном парке петербуржцы предложили сделать танцевальные площадки

В Петербурге 14 августа обсудили обновление Удельного парка в Выборгском районе. Об этом рассказал на своей личной странице в социумной сети "Вконтакте" глава комитета по благоустройству Сергей Малинин.
В обсуждении принимали участие не только специалисты комитета, но и представители рабочей группы. Встреча прошла по инициативе горожан, которые посещают его и знают, какие изменения стоит внести в общественное пространство.
Так, петербуржцы предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки. Горожане обратили особое внимание на обустройство освещения в парке.
По словам главы комитета, все участники совещания единогласно считают, что все изменения должны быть согласованы.
При этом все участники совещания согласны с тем, что Удельный парк – уникальное место, где природный ландшафт необходимо бережно сохранять, а любые новшества должны тщательно продумываться, очень тонко и аккуратно вписываться в зеленую среду,
– отметил председатель комитета.
Ранее во Владимирском округе запустили проект "Добрый двор". Каждый месяц инициативные жители будут проводить у соседей субботник.
Фото: Вконтакте / Сергей Малинин
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