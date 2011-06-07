Во Владимирском округе запустили проект "Добрый двор"

Каждый месяц инициативные жители будут проводить у соседей субботник.

Жители Владимирского округа устроили праздник во дворе на Марата, 50. Об этом сообщили в местном Telegram-канале 14-го августа.

Активные жители с командой муниципалитета будут приводить в порядок дворы и зеленые садики. Муниципалы не могут выделять деньги на благоустройство, но могут проводить субботники.

Первым объектом решили выбрать двор на Марата, 50, так как по поводу него поступало много обращений от жителей. Каждый месяц "Добрый двор" будет проходить по новому адресу. Помимо благоустройства там будет проводиться буккроссинг, обмен вещами, эко-акция раздельного сбора мусора, а также вкусный стол.

Ранее Piter.TV рассказывал о планах на двор на Марата, 50. Выяснилось, что территория заброшена и никому не нужна. Привести ее в порядок решили местные жители.

Фото: Telegram / Владимирский Live