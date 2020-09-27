Жильцы дома на Марата, 50 надеются создать во дворе творческое пространство со сценой

В одной из квартир этого дома жил меценат Беляев, там собирался кружок “Могучая кучка” во главе с Римским-Корсаковым.

Ранее детали проекта Piter.tv уже рассказывал депутат муниципального совета МО "Владимирский округ" Виталий Боварь.

Меценат Беляев внес огромный вклад в развитие русской музыки и возвысил ее на весь мир. И если бы там удалось создать творческое пространство, о котором мы мечтаем, чтобы будущие музыканты там могли творить и созидать, это было бы воплощением нашей мечты. Полина Исакова, местная жительница.

Активисты вместе со студентами-архитекторами разрабатывают проект благоустройства двора в музыкальном стиле.

Поэтому хочется здесь и красивые клумбы, и беседки, возможно, какое-то мини-пространство или сцену, чтобы и детки, и музыканты, который у нас живут, могли устраивать музыкальные вечера. Полина Исакова, местная жительница.

Инициативу поддержали муниципальные депутаты Владимирского округа, они помогут представить проект в Смольном.

Основные трудности – каретники, которые расположены во дворе и имеют статус объекта культурного наследия. А также финансирование, так как выкупить квартиру Беляева и организовать арт-пространство жители сами не могут.

В рамках минимального дизайн-проекта мы хотим на сезон облагородить территорию при помощи пеньков, досок, оставшихся от капремонта крыши. И сделать небольшие объекты, которые можно было бы разобрать, убрать, например, многофункциональная скамья. Татьяна Павлинова, местная жительница.

Совместными усилиями соседи построили во дворе кошкин дом и убрали незаконный бетонный забор.Петербуржцы надеются, что город разделит их идею создать музей-квартиру "Могучей кучки" и музыкальный дворик.

Видео: Piter.tv