В Удельном парке 88-летнюю женщину придавило упавшим дерево

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами и переломами.

В Удельном парке пенсионерка получила тяжелые травмы после падения дерева на нее. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 7 августа.

Вечером 6 августа об инциденте полиции рассказали в городской больнице. Женщину доставили в учреждение в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами и переломами в 15:20. Как выяснили полицейские, на 88-летнюю пенсионерку упало дерево в парке. Ее поместили в шоковую реанимацию.

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