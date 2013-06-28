Пьяный самокатчик сбил пятилетнего ребенка в Колпино

Возбуждено дело об административном производстве по ст.12.24 КРФ об АП (нарушение правил дорожного движения).

Пьяный самокатчик сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 6 августа у дома ​38/17 по улице ​Павловская в Колпинском районе. В пресс-службе рассказали, что в момент дорожно-транспортного происшествия 44-летний мужчина был пьян. Он ехал по тротуару, где и сбил ребенка 2006-го года рождения, который шел ему навстречу. Ребенка направили в Детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее суд наказал самокатчика, который сбил ребенка на велосипеде в Колпино.

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