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Видео: в Удельном парке пенсионер пытался забить голубей камнями

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Мужчина быстро скрылся с места происшествия, когда увидел видеокамеру.

В Приморском районе Петербурга местный житель был замечен за попыткой убийства голубей пожилой человек сначала пытался прикормить уличных птиц, а после кидался в них булыжниками. Необычное поведение мужчины попало на видео.

Очевидцы рассказали, что пенсионер сидел на лавочке и ел бутерброд. Крошки от него он раскидывал вокруг себя. Когда голуби подбирались ближе к лакомству, петербуржец целился в них камнями.

Стоит добавить, что после того, как мужчина понял, что за его действиями наблюдают, он быстро ретировался в неизвестном направлении.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пушкинском районе стены церкви "мироточили" ртутью.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

Теги: камни, кормит голубей, удельный парк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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