В Пушкинском районе стены церкви "мироточили" ртутью

Объект находится под наблюдением специалистов.

В понедельник, 6 мая, в Пушкинском районе Петербурга реставраторы обнаружили, что из стен храма выходит ртуть. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Рабочие незамедлительно обратились за помощью в ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу". После звонка специалисты аварийной экологической службы СПб ГУП "Экострой" прибыли на место и провели замеры. В ведомстве отметили, что допустимая концентрация паров ртути превышена.

Из храма эвакуировали 7 реставраторов и одного охранника. В данный момент работники церкви находятся на медицинском обследовании.

Отметим, что специалисты также провели замеры концентрации паров ртути возле ближайших домов. Превышение не было зафиксировано, соответственно местным жителям ничего не угрожает.

В данный момент церковь оградили. Объект находится под наблюдением специалистов.

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