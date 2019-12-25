В УФАС заявили о невозможности сдерживания цен на имбирь и лимоны

Сотрудники УФАС проводят внеплановые проверки по продажам имбиря и лимона.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что УФАС продолжает внеплановые проверки по продажам имбиря и лимона. Об этом сообщили на пресс-конференции ведомства России по Петербургу.

Напомним, что цены на лимон и имбирь резко взлетели из-за того, что многие россияне ошибочно полагают, что данные продукты помогают в борьбе с коронавирусом.

Руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров заявил, что в этом случае невозможно решить вопрос через администрацию города, так как лимон и имбирь не являются продуктами первой необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что госпиталь в "Ленэкспо" оборудуют за 416 млн рублей.

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