В УФАС Петербурга рассказали о январском росте цен на бензин

Также отмечен отток потребителей от независимых операторов.

Пресс-служба петербургской УФАС рассказала о росте цен на топливо в городе. По данным ведомства, в среднем повышение на местных АЗС составило 50 копеек по сравнению с декабрем 2018 года. Также специалисты заметили значительный отток клиентов от независимых операторов. Показатель составил минус 13 процентов от пользователей. Эксперты рассказывают, что к концу года отток может увеличиться до 20 процентов.

Результаты ФАС получила благодаря проверке и ежедневному мониторингу. Повышение замечено у таких компаний-гигантов как "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть", а также независимых АЗС "ПТК", "Несте Санкт-Петербург" и "Шелл Нефть".

Стоит добавить, что у независимых операторов цены выше, чем у ВИНК.

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