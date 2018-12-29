Смольнинский суд рассмотрит дело подрядчика новый сцены Театра Европы

Должностные лица обвиняются в хищении средств.

Подрядчика строительства новой сцены Театра Европы собираются привлечь к уголовной ответственности. Дело будет в ближайшее время рассмотрено Смольнинским районный судом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что основным злоумышленником следствие считает директора компаний "Стройсоюз СВ" и "Строительной расчетной компании". Среди фигурантов расследования также проходит петербурженка, которая заявлена как соучастница преступления.

Напомним, что по мнению истца, мошенники похитили денежные средства, которые должны были пойти на создание нового объекта МДТ в рамках программы "Культура России". Пропало около 45,5 миллионов рублей. Выплаты были направлены в адрес №Театрально-декорационных мастерских", а после этого - на счет "Стройсоюза СВ". Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, что прокуратура закрыла дом престарелых "Золотые годы" в Невском районе.

Фото: Piter.tv