Прокуратура закрыла дом престарелых "Золотые годы" в Невском районе

Помещение, в котором содержались постояльцы, не соответствовало нормам закона.

В Невском районе Петербурга прокуратура решила закрыть дом престарелых "Золотые годы". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным специалистов, старики проживали в данном учреждении без соответствующих условий и требований, согласованных законодательством России. Пенсионеров селили в трехкомнатную квартиру, которая не прошла противопожарную и санитарно-эпидемиологическую проверки.

Напомним, что в Петербурге стартует новый цикл проекта "Твой бюджет".

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