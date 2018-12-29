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Прокуратура закрыла дом престарелых "Золотые годы" в Невском районе
Сегодня, 12:40
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lesjasap

Прокуратура закрыла дом престарелых "Золотые годы" в Невском районе

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Помещение, в котором содержались постояльцы, не соответствовало нормам закона.

В Невском районе Петербурга прокуратура решила закрыть дом престарелых "Золотые годы". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным специалистов, старики проживали в данном учреждении без соответствующих условий и требований, согласованных законодательством России. Пенсионеров селили в трехкомнатную квартиру, которая не прошла противопожарную и санитарно-эпидемиологическую проверки.

Напомним, что в Петербурге стартует новый цикл проекта "Твой бюджет".

Фото: Pixabay.com

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Теги: дом престарелых, золотые годы, прокуратурв
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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