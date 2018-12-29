Прокуратура закрыла дом престарелых "Золотые годы" в Невском районе

В Невском районе Петербурга прокуратура решила закрыть дом престарелых "Золотые годы". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным специалистов, старики проживали в данном учреждении без соответствующих условий и требований, согласованных законодательством России. Пенсионеров селили в трехкомнатную квартиру, которая не прошла противопожарную и санитарно-эпидемиологическую проверки.
Напомним, что в Петербурге стартует новый цикл проекта "Твой бюджет".
Фото: Pixabay.com
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