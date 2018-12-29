В Петербурге стартует новый цикл проекта "Твой бюджет"

С 15 числа жители города могут подавать заявки на участие.

С 15 января в Петербурге стартует продолжение городского проекта "Твой бюджет". Со вторника жители города смогут подать заявку на реализацию собственной инициативы, касающейся благоустройства среды.

Отметим, что ежегодно на программы, имеющие наибольший интерес для местных жителей, Правительство Северной столицы выделяет по 15 миллионов на каждый район. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по финансам.

Отметим, что подавать заявки петербуржцы смогут в течение месяца, до 15 февраля. В марте начнут работу комиссии, которые изучат предлагаемые проекты. Финальный этап отбора состоится в конце июня. Жителям районов предложат проголосовать за наиболее привлекательный вариант.

Напомним, что "Твой бюджет" реализуется с 2016 года.

Фото: Piter.tv