На Суворовском проспекте появился сквер финансистов

В парке есть пешеходные дорожки, лавки и современное освещение.

В Петербурге появился новый сквер. Территорию на Суворовском проспекте около дома № 61 привели в порядок и дали ей название. Теперь место называется Сквер финансистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вице-губернатор Алексей Корабельников отметил, что Министерство финансов было создано в Северной столице. Именно поэтому было принято открыть объект с таким названием.

В сквере есть пешеходные дорожки, лавки и современное освещение. Садовники посадили здесь розы, гортензии и кустарники. Кроме того, здесь растет груша. Это дерево было изображено на гербе рода графа Алексея Васильева, который стал первым министром финансов в России.

Ранее на Piter.tv: Ботанический сад переходит на зимний режим работы с 3 октября.

Фото: Телеграм / Алексей Корабельников