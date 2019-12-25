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Ботанический сад переходит на зимний режим работы с 3 октября
Сегодня, 13:29
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Ботанический сад переходит на зимний режим работы с 3 октября

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Кассы и вход в парк с понедельника работают до 17 часов.

С понедельника, 3 октября, Ботанический сад БИН РАН переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария. 

В учреждении напомнили, что с  ноября понедельник будет полностью выходным днем. Поэтому в первый день недели парк нельзя будет посетить. 

Мы начинаем переходить на зимний режим работы. С завтрашнего дня (3 октября) кассы и вход в парк работают до 17:00, выход из парка – до 18:00".

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого

 

Теги: ботанический сад, зимний режим работы, куда сходить в петербурге, растения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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