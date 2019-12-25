Ботанический сад переходит на зимний режим работы с 3 октября

Кассы и вход в парк с понедельника работают до 17 часов.

С понедельника, 3 октября, Ботанический сад БИН РАН переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

В учреждении напомнили, что с ноября понедельник будет полностью выходным днем. Поэтому в первый день недели парк нельзя будет посетить.

Мы начинаем переходить на зимний режим работы. С завтрашнего дня (3 октября) кассы и вход в парк работают до 17:00, выход из парка – до 18:00". Ботанический сад Петра Великого

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Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого