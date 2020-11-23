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Жители Ленобласти похвастались полными корзинами грибов
Сегодня, 12:55
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Жители Ленобласти похвастались полными корзинами грибов

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Сейчас идет пик грибного сезона.

Жители Ленобласти похвастались корзинами грибов, которые они нашли в лесу. Летняя жара и дождливый сентябрь сделали свое дело, теперь на опушках можно найти десятки боровиков и сыроежек. Об этом они рассказали в группе "Грибы и грибники СПб". 

Тосненский район. 1 октября.Грибников тьма тьмущая. И у каждого полны корзинки . Проснулись и козлята, и сыроежки,и горькушки, маслят полно. Моховички, подберёзовики, подосиновики, белые и боровики. В общем,  решили нас под конец сезона порадовать разнообразием и изобилием .

Ольга Степанова, грибник

Удачно прогулялись по лесу. По своим местам. Грибы пошли.

Наталия Орлова, грибник

Всеволожский район, отличная погода и отличный улов,собирала одна, с 8-12, в одном месте попались 22 подберезовика.

Анжелика Иванова, грибник

Ранее на Piter.tv: в лесном массиве Ленобласти чуть не умерла потерявшаяся пенсионерка.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб, Наталья Голубева

Теги: грибной сезон, грибы, жители ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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