Жители Ленобласти похвастались полными корзинами грибов

Сейчас идет пик грибного сезона.

Жители Ленобласти похвастались корзинами грибов, которые они нашли в лесу. Летняя жара и дождливый сентябрь сделали свое дело, теперь на опушках можно найти десятки боровиков и сыроежек. Об этом они рассказали в группе "Грибы и грибники СПб".

Тосненский район. 1 октября.Грибников тьма тьмущая. И у каждого полны корзинки . Проснулись и козлята, и сыроежки,и горькушки, маслят полно. Моховички, подберёзовики, подосиновики, белые и боровики. В общем, решили нас под конец сезона порадовать разнообразием и изобилием . Ольга Степанова, грибник

Удачно прогулялись по лесу. По своим местам. Грибы пошли. Наталия Орлова, грибник

Всеволожский район, отличная погода и отличный улов,собирала одна, с 8-12, в одном месте попались 22 подберезовика. Анжелика Иванова, грибник

Ранее на Piter.tv: в лесном массиве Ленобласти чуть не умерла потерявшаяся пенсионерка.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб, Наталья Голубева