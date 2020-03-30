В УЕФА намерены завершить еврокубковый сезон в августе

Организация не хочет отменять плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По информации газеты The Times, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) может завершить нынешний еврокубковый сезон в августе.

Организация не планирует досрочно завершать плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, прерванных на стадии 1/8 финала, из финансовых соображений. Также отмечается, что из-за позднего завершения сезона УЕФА сократит количество матчей в следующем розыгрыше двух турниров.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что европейские футбольные лиги намерены доиграть нынешний сезон до 30 июня.

Фото: UEFA.com