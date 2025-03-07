В Тюменской области в ДТП с автобусом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
Инцидент произошел утром 7 марта на 107-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Автомобиль Toyota Avensis въехал в заднюю часть автобуса, ехавшего без пассажиров, после этого иномарку отбросило на стоящий большегруз с полуприцепом.
В результате ДТП погибла 44-летняя женщина. Ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель автомобиля не пострадал.
Ранее мы сообщали, что под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области
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