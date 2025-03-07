Ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение.

В Тюменской области в ДТП с автобусом погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 7 марта на 107-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Автомобиль Toyota Avensis въехал в заднюю часть автобуса, ехавшего без пассажиров, после этого иномарку отбросило на стоящий большегруз с полуприцепом.

В результате ДТП погибла 44-летняя женщина. Ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель автомобиля не пострадал.

Ранее мы сообщали, что под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области