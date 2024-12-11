Полиция рассказала о том, что виновник ДТП в частном порядке перевозил пассажиров.

Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек и еще шестеро пострадали. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что смертельная авария зафиксирована ночь на четверг. Трагедия произошла на трассе в Дубовском районе. Согласно предварительной информации, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, после сего столкнулся с "КамАЗом", который стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками. В полиции указали, что шофер, находившийся за рулем микроавтобуса.осуществлял частную перевозку пассажиров.

В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончался пассажир 60-летний пассажир микроавтобуса. За медицинской помощью обратились шесть пассажиров автомобиля Mercedes. сообщение МВД по Волгоградской области

В Подмосковье задержан мужчина, угнавший в Королёве автомобиль и совершившего на нём два ДТП.

Фото и видео: МВД по Волгоградской области