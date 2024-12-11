В Подмосковье задержан мужчина, угнавший в Королёве автомобиль и совершившего на нём два ДТП

Суд арестовал водителя на десять суток.

Российские правоохранительные органы задержали мужчину, который угнал на территории города Королёв автомобиль, после чего дважды совершил на нем автомобильную аварию. Соответствующее заявление в социальных сетях журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД по Московской области. Известно, что злоумышленник проходил мимо одного из жилых домов, расположенных на улице Театральной, когда заметил припаркованную иномарку Nissan с заведённым двигателем.

Воспользовавшись тем, что двери были не заперты, а в замке зажигания находился ключ, он сел за руль иномарки и поехал в сторону дома. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Двигаясь на угнанном транспортном средстве, мужчина не справился с управлением и врезался в забор. Несмотря на этот инцидент, правонарушитель продолжил движение. Однако уже на соседней улице легковушка врезалась в дерево. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а шофер покинул место происшествия. Позже оперативники установили личность подозреваемого и задержали 45-летнего гражданина из Щелкова по месту жительства. Сейчас фигурант расследования обвиняется по статье за незаконное завладеваем чужим автомобилем (по части 1 статьи 166 УК РФ). Дополнительно в в отношении злоумышленника составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Королёвским городским судом мужчине назначено наказание в виде административного ареста на десять суток. Собственник иномарки пояснил, что после того, как завёл легковушку, вспомнил, что забыл дома документы. Он оставил ключи в замке машины и отлучился, а когда вернулся, то не обнаружил машину на месте.

Выявлены еще 5 фактов торговли данными абонентов у ранее задержанного бывшего работника салона сотовой связи.

Фото и видео: МВД медиа