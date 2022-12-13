В Тюменской области спасли из огня двух лосят

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы при тушении ландшафтного пожара в Сорокинском районе спасли двух лосят. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали представители пресс-службы местного департамента лесного регионального комплекса. Специалисты пояснили, что при бегстве от пламени животные могли потерять из вида свою мать. В настоящее время зоологи выявили на телах диких зверей незначительные травмы, но их жизни ничего не угрожает. В настоящее время лоси вывезены в безопасное место.
Пожарные-десантники из сорокинского филиала тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Малыши пострадали от огня и сильно напуганы, но главное живы. Сейчас они в безопасности.
пресс-служба департамента лесного комплекса.
В ведомстве подчеркнули, что ландшафтный пожар в Сорокинском районе зафиксирован днем 12 мая недалеко от населенного пункта Калиновки. Причиной воспламенения лесной территории стал человеческий фактор. К утру 13 мая площадь пожара составила 50 гектаров. В настоящее время борьбу с огнем продолжают 15 сотрудников Тюменской авиабазы. На месте ликвидации пламени задействовано восемь единиц техники.
В Петербурге лосихи готовятся к появлению потомства.
Фото и видео: Telegram / Департамент лесного комплекса_72
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