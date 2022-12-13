В Тюменской области спасли из огня двух лосят

Животные доставлены на безопасную территорию.

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы при тушении ландшафтного пожара в Сорокинском районе спасли двух лосят. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали представители пресс-службы местного департамента лесного регионального комплекса. Специалисты пояснили, что при бегстве от пламени животные могли потерять из вида свою мать. В настоящее время зоологи выявили на телах диких зверей незначительные травмы, но их жизни ничего не угрожает. В настоящее время лоси вывезены в безопасное место.

Пожарные-десантники из сорокинского филиала тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Малыши пострадали от огня и сильно напуганы, но главное живы. Сейчас они в безопасности. пресс-служба департамента лесного комплекса.

В ведомстве подчеркнули, что ландшафтный пожар в Сорокинском районе зафиксирован днем 12 мая недалеко от населенного пункта Калиновки. Причиной воспламенения лесной территории стал человеческий фактор. К утру 13 мая площадь пожара составила 50 гектаров. В настоящее время борьбу с огнем продолжают 15 сотрудников Тюменской авиабазы. На месте ликвидации пламени задействовано восемь единиц техники.

В Петербурге лосихи готовятся к появлению потомства.

Фото и видео: Telegram / Департамент лесного комплекса_72