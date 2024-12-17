В Тюменской области раскрыли кражу восьми золотых изделий из пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в городе Ишиме злоумышленница заказала семь колец и крестик из золота. Когда драгоценности поступили в пункт выдачи, то попросила знакомого менеджера не оформлять их получение в программе, пообещав примерить украшения дома и внести оплату, если они ей понравятся.
Женщина вернула обратно заклеенные пустые упаковки и сообщила, что драгоценности ей якобы не подошли. Позднее она сдала похищенное в ломбард. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали лжеработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки.
Видео: УМВД по Тюменской области
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