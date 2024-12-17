Отмечается, что ранее у нее была судимость за незаконный оборот наркотиков.

В Подмосковье задержали лжеработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 85-летней гражданке позвонила якобы работница социальной службы и под предлогом замены купюр старого образца на новые забрала у нее сбережения. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Личность аферистки была установлена оперативниками. Женщину задержали по месту временного проживания в Егорьевске. Отмечается, что ранее у нее была судимость за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА