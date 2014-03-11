Женщина обналичила 4 млн рублей и передала их курьеру.

В Москве задержали пособника телефонных мошенников, обманувших известную актрису. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, жительнице столицы поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и посоветовала потерпевшей обналичить деньги, чтобы их не использовали для финансирования экстремизма и терроризма, а потом передать их для хранения в Центробанк. Женщина обналичила 4 млн рублей и передала их курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из хостелов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Курганской области выявили факт организации канала незаконной миграции.

Видео: МЧС России