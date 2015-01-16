По данным следствия, уроженец азиатской республики оказывал нелегальных услуги своим соотечественникам, прибывшим в регион.

В Курганской области выявили факт организации канала незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, уроженец азиатской республики оказывал нелегальных услуги своим соотечественникам, прибывшим в регион. Отмечается, что злоумышленник изготовил порядка 10 поддельных документов, которые были предоставлены в миграционную службу для продления вида на жительство в РФ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Якутии изъяли из незаконного оборота более 18 тысяч немаркированных бутылок алкоголя.

Видео: УМВД России по Курганской области