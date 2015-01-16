В Курганской области выявили факт организации канала незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, уроженец азиатской республики оказывал нелегальных услуги своим соотечественникам, прибывшим в регион. Отмечается, что злоумышленник изготовил порядка 10 поддельных документов, которые были предоставлены в миграционную службу для продления вида на жительство в РФ. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Якутии изъяли из незаконного оборота более 18 тысяч немаркированных бутылок алкоголя.
Видео: УМВД России по Курганской области
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