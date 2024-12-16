Стоимость нелегального спиртного составила порядка 5,4 млн рублей.

В Якутии изъяли из незаконного оборота более 18 тысяч немаркированных бутылок алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции обследовали складские помещения на территории торгового центра в городе Мирном. Оттуда изъяли свыше 900 коробок с немаркированной алкогольной продукцией. Стоимость нелегального спиртного составила порядка 5,4 млн рублей. По данным оперативников, поддельный алкоголь хранился с целью дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области уличили мужчину и его семью в незаконном обороте алкоголя.

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