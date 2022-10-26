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В Калининградской области уличили мужчину и его семью в незаконном обороте алкоголя

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Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей.

В Калининградской области уличили мужчину и его семью в незаконном обороте алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, житель поселка Краснополянское, его жена, отец и брат занимались незаконным производством и оборотом этилового спирта. Полицейские изъяли более 6 тысяч литров спирта и почти 500 литров горячительных напитков. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что задержанному полицией Москвы лихачу, повредившему дорожный знак, вменяется угон.

Видео: УМВД России по Калининградской области

Теги: задержание, калининградская область, незаконный оборот алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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