Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей.

В Калининградской области уличили мужчину и его семью в незаконном обороте алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, житель поселка Краснополянское, его жена, отец и брат занимались незаконным производством и оборотом этилового спирта. Полицейские изъяли более 6 тысяч литров спирта и почти 500 литров горячительных напитков. Общая стоимость изъятого алкоголя превысила 1,1 млн рублей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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